CHP'den kadın cinayetleriyle ilgili açıklama

Parti binasında gerçekleşen basın açıklamasına İl Başkanı Deniz Çakmak ve partililer katıldı. Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz yaptığı basın açıklamasında, Emine Bulut cinayetiyle birlikte kadın cinayetlerinin yine gündeme geldiğine işaret ederek, “Ölmek istemiyorum diyen bir anne, Anne lütfen ölme diyen bir evlat. Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar canımızı yaktı, kahrolduk, mahvolduk. Yine bir kadın eski eşi tarafından hem de çocuğunun gözleri önünde öldürüldü. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkanlar, hakim karşısına jilet gibi takım elbisesiyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar, 4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmeyenler, kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanmak yerine, ‘ne yapar ne ederiz de boşanmaları engelleriz' diye meclis komisyonları kuranlar,boşanmayı tabulaştıranlar, nafaka hakkına saldıranlar, yıllar süren mücadelelerle kazandığımız her bir hakkımızı elimizden almaya çalışanlar, kadınları korumayan, haklarımıza saldıranlar bu cinayete ortaktır” dedi.

Yavuz, konuşmasında ayrıca, “Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da ölmek istemiyorum diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecek. Emine Bulut bir tane değil, bir kerelik değil, tesadüfi değil. Üzülürken de öfkelenirken de bunu aklımızda tutmalıyız. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz. Tahrik indirimi istemiyoruz.Ölmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.