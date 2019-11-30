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CHP'li heyet Adıyaman'da STK'lar ile görüşecek

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, partisinin bazı bölgelerden gelecek olan milletvekillerinin sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geleceğini açıkladı.


Milletvekillerinin Adıyaman programı ile ilgili açıklamada bulunan İl başkanı Deniz Çakmak, milletvekillerinin 2 Aralık Pazartesi günü Adıyaman'da ki siyasi iklim ve önümüzdeki dönemde halkın siyasi eğilimlerinin değiştirilmesi noktasında izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla çalışma yapmak üzere geldiklerini dile getirdi.


Deniz Çakmak, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Kamil Oyyay Sındır ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin heyette yer aldığını söyledi.


Çakmak, parti binasında yapılacak basın açıklamasının ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ziyaret edilerek onlardan görüş ve öneriler alınacağını kaydetti.

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