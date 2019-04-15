CHP'li kadınlardan üye çalışması

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz başkanlığında CHP'li kadınlar parti binasında bir araya gelerek yeni üye yapılmasıyla ilgili toplantı yaptı.

Başkan Söngül Yıldırım, CHP'ye yeni kadın üye sayısını artırmak istediklerini bu yönde çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, “Yeni üyelerden mahalle temsilcilerinin oluşturulması ve öbek örgütün sağlam bir zemine oturtulması noktasında çalışmalara başlıyoruz. Bilgi, donanım ve parti içi eğitim hakkında kadınlarımızın eksiklerinin giderilmesi ve parti içi eğitime kadınlarımızın daha etkin olarak katılımın sağlanması gerekiyor. Partimizin daha da güçlenmesi için kadınlarımızla fikir alışverişi yapılarak sundukları her öneri dikkate alınmalı ve başarı getirecek her proje gerçekleştirilmeli” diye konuştu.