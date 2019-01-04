CHP'liler kazanın meydana geldiği yola karanfil bıraktı

Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dağdelen ve Emine Şevval Aytemir için CHP Adıyaman yönetimi, feci kazanın meydana geldiği yolda toplandı. Yola karanfil bırakan CHP Adıyaman İl Başkanı ve beraberindeki parti üyeleri yaşanılan kaza nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, benzeri olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Başkan Çakmak, “Bakınız bulvarımızda daha öncede çeşitli kazalarda kaybettiğimiz canlarımız oldu yaralılarımızda oldu ancak tüm bu olumsuzluklara karşı Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve şefliği ile belediyemiz, önlem almak bir yana adeta kör ve sağırı oynaması içimizi acıtmış ve ölümlere davetiye çıkartmıştır. Atatürk Bulvarında yaya olarak karşıdan karşıya güvenli şekilde geçmek için daha kaç canımızın yitip gitmesi ya da yaralanması gerekmektedir. Buradan hem Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve şefliğine hem de ilimizin belediyesine sesleniyorum, artık yeter başka canlarımız gitmezsin” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kaza yerine karanfiller bırakıldı.