Çiçeklendirme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan yeşil alanlarda mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Şehrin en işlek noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışmalarının rutin olarak devam edeceğini belirtti.

Gerçekleştirilen çalışmalardan sonra şehrin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu söyleyen vatandaşlar ise emeği geçenlere teşekkür etti.