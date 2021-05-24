Çiftçiler kuraklık ve fırtına nedeniyle borçların ertelenmesini istiyor

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Mayıs Ayı toplatışı gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan başkanlığında ilçe ziraat odalarının başkanları katıldı.

Toplantıda Nisan ve Mayıs aylarında bölgede yaşanan kuraklık ve fırtına sebebiyle oluşan zararlar konuşuldu.

Yaşanan kuraklık ve fırtınalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, “Nisan ve Mayıs aylarında yeterli düzeyde yağışların olmayışı, bununla birlikte zaman zaman fırtınaların oluşması hububatlarda ve bahçe alanlarında verim kaybına neden olmuştur. Bölgemizde yaşanan kuraklık ve şiddetli rüzgarlar verim kaybımızı arttırarak önümüzdeki yılın üretimimizi zora sokmuştur. Bu sebeple Devletimizden çiftçi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, ayrıca önümüzde yıl üretimimizi devam ettirebilmemiz için bu zararımızı ve kaybımızı telafi etmek üzere, dekar başına en az 250 TL destek verilmesi çiftçilerimizi rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.