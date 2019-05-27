Çiftçilere anız uyarısı

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, ekin hasadının yaklaşması dolayısıyla, anız yakma girişimlerinin arttığını belirterek, çiftçilere uyarılarda bulundu.

Anız yakmak bir sonraki ürünün gübre maliyetini arttırdığını vurgulayan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, anız yangınlarının ayrıca tarımın ve insanlığın geleceğine büyük zarar verdiğini hatırlattı. Anız yakmanın toprakta bulunan suyun buharlaşmasına, çevre kirliliğine ve hava kalitesinin düşmesine sebep olduğunu belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Çiftçilerimiz ikinci ürün ekimi ya da arazi sürümünü kolay bir şekilde gerçekleştirmek için anızlarını yakmaktadır. Ancak anız yangınları sonucu toprakta ciddi manada tahribat meydana gelmektedir. Tarımsal üretimde tasarruf sağlamak ve tarlanın ikinci ürüne hazırlanma süresini kısaltmak amacıyla anızlar yakılmakta. Yapılan anız yakma işleminin, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kalitesinin düşmesinin yanı sıra, doğaya, canlılara ve etrafında bulunan ekili ürünlere zarar vermektedir. Anız yakmak toprakta bulunan organik madde oranını düşürerek yok etmektedir. Anız yakmak toprak verimsizliğine neden olmaktır. Anız yakmak toprak erozyonuna sebep olmaktır. Anız yakmak toprak içerisindeki mikroorganizmalarını yok etmektir, Anız yakmak toprakta bulunan suyun buharlaşmasına, çevre kirliliğine ve hava kalitesinin düşmesine sebep olmaktır. Anız yakmak bir sonraki ürün gübre maliyetini arttırmak demektir" dedi.

Başkan Turanlı, anız yangınlarının doğaya, tarım arazisin olduğu kadar insanlara da büyük zarar verdiğini söyledi. “Geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz anız yangınların sonucunda çiftçilerimizin yıl boyunca emek sarf ettiği ürününün yok olmasına, traktörlerin ateş ortasında kalıp yanmasına, çiftçilerimizin bilinç dışı hareket edip ürününü ekipmanını kurtarayım derken anız yangını yüzünden yaralanmasına hatta canından olmasına ‘' Anızı Yakma Geleceğini Karartma'' sözünü düşünerekten tarım yapılmalı çevreyi toprağı korumalıyız. Anız yangınlarının önüne geçilebilmesi için anızı tarladan temizlemek için mümkün olduğunca toprağa yakın hasat yapılmalı, toprak işleme aleti ve gerekirse hasat sonrasında sap parçalayıcı kullanılmalı.

Ayrıca yoldan geçen vatandaşların sigara izmaritini dışarıya açık alana atmamalı. Piknik yapan vatandaşların yaktıkları ateşi tam söndürmeden piknik alanını terk etmemeli. Arazi içine yol kenarlarına, cam şişe ( güneş ışınlarında mercek görevini yapıp yangına sebep olmakta) atılmamalıdır. Bu şekilde vatandaşlarımızın doğaya sahip çıkması lazım. Sadece çiftçiye iş düşmüyor. Bir ülkenin kalkınması tarımla, tarımın sürdürebilirliği toprağı korumakla olur. Anızı yakmayalım geleceğimize sahip çıkalım" diye konuştu