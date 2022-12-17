Çiftçilere hibe destekleri anlatıldı

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası'nda, Kırsal Kalkınma Destekleri Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) 2022-2023 başvuru dönemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan çiftçilere, devlet hibe destekleri anlatılarak, çiftçilerin nasıl bir yol almaları konusunda bilgiler verildi.

Adıyaman Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürlüğü Personeli Ziraat Mühendisi İlker Yener, aile işletmeciliği faaliyetlerin altyapı sistemleri yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bileşim sistemleri ve eğitim yatırımları, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları, makine parkı yatırımları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Yüzde 50 hibe desteği çerçevesinde yer alan makine ekipman konusunda ise, Adıyaman Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürlüğü Personeli Veteriner Hekim Ayhan Çelikten tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Yapılan toplantıda katılımcılara bakanlığın başlatmış olduğu 14/3. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesinden çiftçilerimizin nasıl faydalanacakları, nasıl bir yol izleneceği konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı sonunda yapılan soru cevaptan sonra Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı söz alarak, toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti. Turanlı, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu konularda Kahta Ziraat Odası olarak her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Kahta Ziraat Odası Eğitim Salonundan düzenlenen bilgilendirme toplantısına Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zülkif Orak, Adıyaman Tarım ve Orman Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Nusret Güngörmüş, Ziraat Mühendisi İlker Yener, Veteriner Hekim Ayhan Çelikten, Kahta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, kurum personelleri, teknik personel ve çiftçiler katıldı.