Çiftçilere süt sağma makineleri dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı.

GAP Eylem Planı kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin GAP kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 230 çiftçile süt sağma makinesi dağıtıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Doğan ve çiftçiler dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, “Bu proje ile 230 çiftçimiz modern şartlarda sağım yapmaya başlayacaklardır. Bununla birlikte daha hijyenik şartlarda süt elde etmiş olacağız. Hem de zaman tasarrufu olacak. İşçilikten de tasarruf etmiş olacağız. Ayrıca hayvan için çok önemli olan meme hastalıklarının da önüne geçmiş olacağız. Daha sağlıklı bir süt edeceğiz. GAP idaresine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. 2015-2018 yılları içerisinde ilçemiz genelinde 1.8 milyon TL hibe desteği verdiler. 2018 yılında ise iki projemiz geçti ve protokol imzalama aşamasındadır. Birisi bademciklik, birisi ise güneş enerjileriyle ilgilidir” dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya ise, çiftçilere makinelerin hayırlı olmasını dileyerek, dağıtımı gerçekleştirdi.