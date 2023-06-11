Çiftçilerle birlikte hububat hasadı yaptı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da çiftçilerle birlikte hububat hasadına katıldı

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile birlikte ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Mustafa Alkayış, daha sonra hububat hasadına katıldı. Hasat ve rekolte ile ilgili bilgi alan Mustafa Alkayış, çiftçilere bereket dileyerek, "Bölgemizde ve ilimizde hasat dönemi başladı, bu hasat dönemimin bolluk ve bereket getirmesini yüce Allah ‘tan niyaz ediyorum. Deprem sonrası ilk defa çiftçimiz hasadını topluyor arpa noktasında ciddi bir ilerleme kat edilmiş görülüyor. Bundan sonra yavaş yavaş buğdaya geçecek. Bu sene artan yağışlardan dolayı rekoltede ciddi bir verimin olduğunu biliyoruz. Bu noktada topraklarımızın artık suyla buluşmasını bugüne kadar hazırlanıp belli bir noktaya getirilen projelerimin en kısa sürede tamamlanıp Adıyaman'ın verimli topraklarının suyla buluşmasını inşallah sağlayacağız. Biz AK Partimizin milletvekilleri ile birlikte İl Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ettik. Bakanımızdan Adıyaman ile ilgili özel katkı beklediğimizi ifade ettik. Bakanımızda sorunları ciddiyetle dinleyip not aldı” diye konuştu.