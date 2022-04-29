Çiftçinin uzun zamandır beklediği yağmur geldi

Adıyaman'da, uzun bir süredir çiftçinin beklediği yağışlar geldi. Yaklaşık 1 saatlik sağanak yağışta bir binanın tepesine yıldırım düştü.

Adıyaman'da akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte aniden bastıran yağmur yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Adıyaman merkez ve ilçelerinde yağan sağanak yağışla birlikte çiftçilerin yüzü güldü. Uzun bir süredir yağmur yağışı bekleyen çiftçiler, yağmur yağışı nedeniyle sevinç yaşadı. Yağışlar esnasında Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın tepesine ise yıldırım isabet etti. Yıldırımın binanın tepesine düşmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, bina duvarında maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 1 saat süren yağış sona erdi.