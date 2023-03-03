Çiftlik hayvanlarının depreme verdiği tepki kameraya yansıdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çiftlik hayvanlarının Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme gösterdikleri tepki kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem, insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da büyük paniğe neden oldu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikteki hareketlilik güvenlik kameralarına yansıdı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde, yerin sallanmaya başlamasıyla birlikte ayağa kalkan hayvanlar, sağa sola koşuşturdu.