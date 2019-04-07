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Çiftlik yangını 5 saatte söndürüldü

Adıyaman’da bir çiftlikte başlayan ve büyük maddi hasara neden olan yangın 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürülebildi.

Adıyaman'da bir çiftlikte başlayan ve büyük maddi hasara neden olan yangın 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürülebildi.


Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Bözhöyük Köyü yakınlarındaki Sahattin İkier'e ait büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri ve çalışanlar çiftlik içerisindeki 100 adet büyük baş hayvanı yangında zarar görmeden tahliye etti.


Yaklaşık bin metrekare kapalı alana sahip çiftlik içerisindeki yangına 6 itfaiye aracı, 2 iş makinesiyle müdahale etti.


Yaklaşık 5 saat süren yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 250 ton saman, 100 ton yonca, 60 ton süt yemi yandı.


Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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