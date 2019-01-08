Çiğköfte paketlerine gizlenmiş mermi ve fişek ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğköfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta İlçe otogarından yolcu otobüsüyle gönderilen kargo içindeki çiğköfte paketlerine gizlenmiş 343 adet tabanca mermisi, 50 adet av fişeği dip kapsülü ve 1 kilo tüfek saçması ele geçirdi.

Badem isimli bomba köpeğiyle yapılan aramada ele geçirilen mermi, fişek ve saçmalar ile ilgili 1 şahıs göz altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.