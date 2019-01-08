İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiğköfte paketlerine gizlenmiş mermi ve fişek ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekipleri çiğköfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğköfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta İlçe otogarından yolcu otobüsüyle gönderilen kargo içindeki çiğköfte paketlerine gizlenmiş 343 adet tabanca mermisi, 50 adet av fişeği dip kapsülü ve 1 kilo tüfek saçması ele geçirdi.


Badem isimli bomba köpeğiyle yapılan aramada ele geçirilen mermi, fişek ve saçmalar ile ilgili 1 şahıs göz altına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.