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Çiğköfteden doğum günü pastası

Çiğköftesi tescil edilen Adıyaman’da, doğum günü pastası acılı çiğköfteden yapıldı.

Çiğköftesi tescil edilen Adıyaman'da, doğum günü pastası acılı çiğköfteden yapıldı.


Etsiz Çiğköfteyi tescilleyen Adıyaman'da doğum günü pastası da bir başka oluyor. Konya'dan arkadaşının yanına Adıyaman'a gelen stajyer avukat Esra Koyuncu'ya doğum gününde arkadaşları sürpriz yaptı. Doğum günü pastasını çiğköfteden yapan arkadaşları üzerine mum koyarak doğum gününü kutladı.


Çiğköfteden yapılan doğum günü pastasıyla şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Koyuncu, arkadaşlarına bu unutulmaz doğum günü sürprizi ve pastası için teşekkür etti.

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