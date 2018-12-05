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"Çığlık Sesi Geliyor" ihbarı polisi alarma geçirdi

Adıyaman’da bir dere yatağında kadın çığlık seslerinin geldiği ihbarını alan polis ekipleri adeta alarma geçti.

Adıyaman'da bir dere yatağında kadın çığlık seslerinin geldiği ihbarını alan polis ekipleri adeta alarma geçti.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesinde bulunan bir dere yatağında kadın çığlık sesi ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek olay yerine gitti. Resmi ve sivil polis ekiplerinin yağmur altında didik didik aradığı dere yatağında hiç kimse ile karşılaşılmadı. Dere yatağında bir olumsuzlukla karşılaşmayan polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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