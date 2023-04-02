İhlas Haber Ajansı

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Çıktığı keklik avında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi çıktığı keklik avında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi çıktığı keklik avında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Belören Beldesinde akşam saatlerinde keklik avına giden 75 yaşındaki Mehmet Korkmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları Korkmaz'ın hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


Durum üzerine Korkmaz'ın gidebileceği bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı. Saatlerce süren arama çalışmaları sonucunda Mehmet Korkmaz, hareketsiz halde Belören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bulundu.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan Mehmet Korkmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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