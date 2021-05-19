Cinnet getiren şahıs karısını satırla hastanelik etti

Adıyaman'da, cinnet getiren bir şahıs, 4 çocuk annesi olan eşini satırla vurarak ağır yaraladı. Eşini satırla doğramaya kalkan şahsı, vatandaşlar etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesi Yeni Mahalle'de ikamet eden Ali K, isimli şahıs, cinnet getirerek 4 çocuk annesi olan eşi Gaffure K.'ya aniden satırla saldırdı. Eşinin boynunu, bacağını ve omuzunu satırla kesen Ali K.'yı fark eden komşular evine koştu. Eşini satırla doğramak isteyen Ali K.'yı etkisiz hale getiren vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gaffure K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gaffure K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.