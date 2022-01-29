İhlas Haber Ajansı

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Çizgili sırtlan kazada telef oldu

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.


Kaza, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Kuyulu köyü yakınlarından meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlana çarptı. Kazada çizgili sırtlan telef oldu.


Kazada yol kenarında fırlayan çizgili sırtlanı Şanlıurfa'dan Adıyaman'a gelen infaz koruma memurları fark etti. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler çizgili sırtlanı alarak incelenmek üzere Şanlıurfa'ya gönderdi.

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