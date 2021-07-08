Çizgili sırtlana araç çarptı

Adıyaman'ın Kahta-Gerger Karayolu üzerinde bir aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.

Kaza, Kahta-Gerger karayolu Aydınpınar köyü yakınlarında dişi sırtlana plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sırtlan kaza yerinde öldü.

Sırtlanı gören vatandaşlar durumu Kahta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine bildirdi. Ekipler, yol kenarında ölü bulunan çizgili sırtlan ile ilgili gerekli çalışmayı yaptıktan sonra hastalık yayma ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınarak alandan uzaklaştırdı.

Kahta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği yetkilileri, özellikle gece saatlerinde aktif olan nesli tükenme tehlikesi altında olan bu türün habitatının geniş olmasından dolayı vatandaşların gece yolculuklarında daha dikkatli araç kullanmaları uyarısında bulundu.