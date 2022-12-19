Adıyaman'ın Kahta ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlana araç çarptı.

Olay, Kahta Siverek Karayolu Menzil köyü yol ayrımında meydana geldi. Gece bilinmeyen bir saatte bir aracın çarptığı çizgili sırtlan hayatını kaybetti. Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için korunması gereken hayvanlar içerisinde ‘kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sabah yoldan geçen başka sürücüler tarafından fark edilen çizgili sırtlan ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verildi.