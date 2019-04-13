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Çocuk Hakları Biriminin Nisan Ayı etkinliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi tarafından Nisan Ayı etkinliği gerçekleştirildi.


Çocuk Hakları Birimi tarafından her ay düzenli olarak yapılan etkinliğin Nisan Ayı toplantısı gerçekleştirildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte şarkı söyleyerek, şiir okudu. Türk ve Suriyeli çocukların birlikteliği takdirle karşılandı. Programda çocukların folklor gösterisi ayakta alkışlandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik yaptığı konuşmada, “ Türk ve Suriyeli çocuklarımızın birlikte düzenlemiş olduğu program beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Burada şunu gördüm ki biz gerçekten Suriyeliler ile kardeşliğimizi pekiştirmişiz. Tabi burada bu çocuklar bize gerçekten örnek oldular. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Çocuklarımızın göstermiş olduğu performans ise takdire şayandır. Burada tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Birimimize bağlı çocuk hakları birimine ise teşekkür ederim. Bu tür programların çocukların arasında hem kaynaşmayı hem de dayanışmayı arttırıyor” diye konuştu.

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