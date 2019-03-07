İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı yapıldı

Adıyaman’da sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocukların istismarını engellemek ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Adıyaman'da sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocukların istismarını engellemek ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında bir toplantı düzenlendi.


Valilik makamında düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ve diğer ilgililer katıldı.


Toplantıya katılım sağlayan kurum amirleri, çocuk İşçiliği ile mücadele kapsamında Adıyaman'da yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.