Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı yapıldı

Adıyaman'da sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocukların istismarını engellemek ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Valilik makamında düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıya katılım sağlayan kurum amirleri, çocuk İşçiliği ile mücadele kapsamında Adıyaman'da yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yaptı.