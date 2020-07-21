İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuk işçiliğine göz açtırılmıyor

Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte trafik ışıklarında dilenen çocuklara yönelik operasyon gerçekleştirdi.


Trafik ışıklarında dilenen çocuklara yönelik yapılan denetimlerde, dilencilik yapan çocukları toplayarak, çocukların dilenmesine göz yuman ailelerine yasal işlem uygulayan ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.


Yapılan çalışmalar sonucunda, küçük yaşta çocukları çalıştıran şahıslara kabahatler kanununa göre ceza kesildiği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.