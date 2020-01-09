Çocuk kardiyoloji uzmanı göreve başladı

Celal Varan hasta kabulüne başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek-2 Binasında (Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) 0-18 yaş arasındaki çocuk hastalara hizmet veren Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Celal Varan doğumsal kalp hastalıkları, romantizmal kardit ve komplikasyonları veya ritim bozuklukları gibi sonradan gelişen kalp hastalıklarının tedavisi ve izlenimi yapacaklarını belirtti.

Çocuklarda gözlenen göğüs ağrısı, çarpıntı, morarma, bayılma, nefes darlığı, çabuk yorulma şikayetleri olan ailelerin kendilerine başvurulması gerektiğini belirten Uzmanı Dr. Celal Varan, erken teşhisin bütün hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarında da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, amaçlarının halka en iyi hizmeti vermek olduğunu ifade ederek, her geçen gün artan hekim ve personel yapısının yanı sıra, son teknoloji tıbbi cihazlarımızla en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Doğan, “Çocuk Kardiyoloji Uzmanımızın göreve başlamasıyla ilimizdeki bu branş eksikliği giderilmiş olup hasta ve hasta yakınlarımız il dışına gitmek zorunda kalmamaktadırlar. Hastalarımız bu polikliniğe muayene olmak için 182 çağrı merkezi veya MHRS web adresini kullanarak sıra alabilirler” ifadelerini kullandı.