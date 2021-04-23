Çocuklar bayramlarını deniz bisikletiyle kutladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çocuklar 23 Nisan coşkusunu deniz bisikletine binerek yaşadı.

Samsat Belediye Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenciler deniz bisikletine bindirilerek bayram havası yaşadı. Samsat ilçesinde ilk kez deniz bisikleti gören öğrenciler şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi. Samsat Belediyesinin Atatürk Baraj Gölü'nde işletilmesi amacıyla getirilen deniz bisikletlerine binmek amacıyla okul idarecileri ile birlikte gelen öğrenciler sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ederek 23 Nisan coşkusu yaşadı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, "23 Nisan etkinlikleri kapsamında bu sene Samsat Belediyesi işbirliği ile okula gelen çocuklarımıza deniz bisikleti etkinliği yapmak istedik. Bu etkinlikte bize katkı sağlayan Samsat Belediyesi ve Başkan Halil Fırat'a şükranlarımı sunmayı borç biliyorum. Bu sene bu etkinlik ilk oldu. Bunun devamını inşallah gelecek senelerde daha farklı etkinliklerle sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada, çocukların hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıkları söyledi. Fırat, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. O zamanın çocukları dedelerimize, ninelerimize bugünü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de geleceğimizi şekillendirirken Samsat'ta çocuklarımızın hayallerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Geçen yıl bizden zipline istediler onu yaptık. Yine aynı şekilde bizden deniz bisikleti istemişlerdi bunu da bayrama yetiştirdik. Nasip olursa kısa dönemde gençlere dev salıncak getireceğiz. Biz çocukların ve gençlerimizin yanındayız" diye konuştu.