Çocuklar hayallerini resmetti

Safvan Çocuk Evlerinden kalan çocukların hayallerini yansıttığı 95 adet çalışmadan oluşan resim sergisi açıldı.

Serginin açılışına Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Safvan Çocuk Evlerinde kalan çocukların duygularını aktararak çizdikleri birbirinden güzel eserlerin açılışını yaparak, sergiyi gezip resimleri tek tek inceledi. Yaptıkları birbirinden güzel eserlerden dolayı çocukları tebrik eden Vali Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, “Safvan Çocuk Evlerimizde kalan yavrularımızın büyük emek harcayarak özenle çizdikleri resim sergisinin açılışını yaparak çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Çocuklarımız duygularını ve hayallerine resimlere aktarmışlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımız milletimizin devletimize emanetidir. Çocuklarımızı geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlamak için emek veren öğretmenlerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.