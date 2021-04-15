Çocuklar ilk yardımla daha güvende

Adıyaman'da öğretmenlere, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" Projesi kapsamında ilk yardım kursu veriliyor.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilen ilk yardım kursunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bakanlığın öğrenci, öğretmen ve velilerimizde ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, yaralanma ve sakatlanmaların azaltılması amacıyla başlattığı, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesi kapsamında Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilen ilk yardım kursunu ziyaret etti.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından planlanan eğitimlerde 1 mesul müdür ve 2 eğitmen görev alıyor. Verilen eğitim "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu " doğrultusunda uygulanan tedbirlere uygun olarak devam ediyor.

Ahmet Alagöz, İlk Yardım Eğitim Merkezinde bugüne kadar 1400 öğretmenin ilk yardım eğitimi aldığını ve bu eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

Eğitim sonunda sertifikaya dayalı ilk yardımcı yeterliliğini kazananlara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "İlk Yardımcı" belgesi verildiğini, eğitim alan milli eğitim personeli afetlerde görev alabileceğini dile getiren Alagöz, “İlk yardım hayatı tehlikede olan bir insanımıza yapılan en gerekli ve en değerli müdahaledir. Okullarımızda ilk yardım eğitimi alan öğretmenlerimizin olması ve öğrencilerimizin hayatının söz konusu olduğu bir saniyenin bile çok değerli olduğu durumlarda müdahalede bulunması hayatî önem taşımaktadır. Geçtiğimiz günlerde okullarımızda ilk yardım müdahalesinin hayat kurtardığına dair yaşanan örneklerle ilk yardımın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Etkili ve yerinde yapılan ilk yardım müdahalesiyle bir insanımızı hayata döndürmek bilgi ve sorumluluk gerektirmektedir. Ben bu amaçla ilk yardım eğitimine katılan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, eğitimleri büyük bir özveri ile gerçekleştiren İlk yardım eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.