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Çocuklar Kuklamanya etkinliği ile eğlendi

Adıyaman Kadın Eli Derneği ve Arsemi Kültür ve Sanat Merkezi tarafından 23 Nisan etkinliğinde kuklamanya gösterisi düzenlendi.


Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Salonunda Adıyaman Kadın Eli Derneği ve Arsemi Kültür ve Sanat Merkezi ortaklaşa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.


23 Nisan etkinliğinde sanatçı Çiğdem Dağtekin ve kuklası marmelat ile gösteri yapıldı. Gösteri veliler ve minikler tarafından büyük beğeni topladı.


Adıyaman Kadın Eli Derneği Başkanı Reyhan Tırpan, “Gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Adıyaman'ın sosyal ve kültürel aktivitelere ihtiyaç duyduğu bu dönemde ilerleyen zamanlarda bu ve benzeri programların sıklığını arttırmanın gayretinde olacağız. Adıyaman'ın tanıtım için ben ve ekibim yeni aktiviteler için çalışmalara başladık” diye konuştu.

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