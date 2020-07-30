Çocuklar süs havuzuna girerek serinledi

Adıyaman’da kavurucu sıcaklardan dolayı yaşı küçük çocuklar serinlemek için süs havuzlarına giriyor.
Adıyaman'da kavurucu sıcaklardan dolayı yaşı küçük çocuklar serinlemek için süs havuzlarına giriyor.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Adıyaman'da vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor. Özellikle hafta sonları rakımı yüksek ve sulak yerler tercih ediliyor.
Kent merkezinde ise küçük çocuklar kavurucu sıcaklar karşısında çareyi havuzlarda serinlemekte buluyor. Karayolları Kavşağında bulunan süs havuzuna giren yaşı küçük çocuklar, trafiğe aldırış etmeden serinledi.