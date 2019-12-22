?ocuklar? dilendirenlere operasyon

Ad?yaman Belediyesi Zab?ta M?d?rl???ne ba?l? ekipler, Ad?yaman ?l Emniyet M?d?rl???ne ba?l? ekipler ve Aile ?al??ma ve Sosyal Politikalar ?l M?d?rl??? g?revlileriyle birlikte kapsaml? bir operasyon ger?ekle?tirdi.

Ekipler taraf?ndan yap?lan denetimlerde, ?ocuk ya?ta dilendirilen ?ocuklar? toplayarak, yasal i?lem uygulamak i?in merkeze g?t?rd?. Yap?lan ?al??malar sonucunda, k???k ya?ta ?ocuklar? ?al??t?ran ?ah?slara kabahatler kanununa g?re ceza kesildi?i belirtildi.