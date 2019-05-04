Çocukları taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Adıyaman'da, küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen ve daha sonra jandarma ekiplerince yakalanan taciz şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde 11 yaşındaki kız çocuğu ve 14 yaşındaki erkek çocuğunun 18 yaşındaki F.B. isimli şahıs tarafından cinsel istismara uğradıklarını duyan jandarma ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında istismara uğrayan iki çocuk gözetim altına alınarak ifadeleri alındı. İki çocuğun verdiği ifadeler doğrultusunda çalışmalar yapan jandarma ekipleri F.B. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen ve burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan F.B., tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan, konuyla alakalı köyde yaşanılabilecek kavga ve olaylara karşı Jandarma Komando Asayiş Timleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.