İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 3 yaralı

Adıyaman’da, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca 3 kişi darp neticesi yaralandı.

Adıyaman'da, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca 3 kişi darp neticesi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi 2870 Sokakta yaşı küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Çocuklar arasındaki kavgayı fark eden aileler de kavgaya dahil oldu. Bir birine saldıran ailelerden B.A., M.A., ve N.A., darp neticesi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Davacı ve şikayetçinin olmadığı olayda polis ekipleri kavga eden şahısları olay yerinden uzaklaştırarak normale döndü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.