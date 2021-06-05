Çocukların mahalle parkına çizdiği resimler büyük beğeni aldı

Adıyaman'da, lise öğrencilerinin mahalle parkı içerisine çizdiği çizgi film kahramanlarının resimleri ilgi çekti. Bir başka öğrencinin çizdiği 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in resmi ise büyük beğeni aldı.

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş'ın girişimleriyle 11. sınıf öğrencisi İbrahim Eyyüp Özkaya ve 10. Sınıf öğrencisi Nisa Nur Polat, mahalle parkı içerisinde bulunan muhtarlık bürosunun duvar kısımlarına çizim yapmaya başladı. Mahalle parkını ücretsiz bir şekilde güzelleştirmek için çizimler yapan liseli iki genç, önce 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen kahraman Ömer Halisdemir'in resmini çizdi. Çocuklar, daha sonra ise çizgi filim kahramanlarının resimlerini çizdi. Çizdikleri resimlerle küçük çocukların büyük beğenisini kazanan liseli iki genç, tek amaçlarının mahalle parkını güzelleştirmek olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalardan dolayı hem mahalle sakinlerinin hem de çocukların oldukça mutlu olduğunu dile getiren Muhtar Abdulkadir Geylani Taş ise, “Bu iki kardeşimizin güzel resimler çizdiğini duyduk ve kendilerinden bize yardımcı olmalarını istedik. Her iki kardeşimiz de ücretsiz olarak park içerisinde yer alan muhtarlık büromuzun duvarlarında resimler çizdi. Bu çizilen resimlerle mahalle parkımız renklendi. Şimdi çocuklarımız çizilen resimler önünde fotoğraf çekiyor ve resimleri oldukça çok beğeniyor. Ben bizleri kırmayarak burada resimler çizen İbrahim Eyyüp Özkaya ve Nisa Nur Polat'a teşekkür ederim” diye konuştu.