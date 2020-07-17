Çökelekler yüzyıllardır doğal buzdolabında muhafaza ediliyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde mağaraları doğal buzdolabı olarak kullanan vatandaşlar yüzyıllardır bu geleneklerini sürdürüyor.

Gerger ilçesinin 1800'ün üzerindeki rakıma sahip Avacık Yaylasında ki nehir kenarında oluşan doğal mağaralar buzdolabı olarak kullanılıyor. Gerger ilçesine bağlı Aşağı Dağlıca, Yukarı Dağlıca, Burçaklı, Çamiçi, Eskikent, Yeşilyurt köyündeki vatandaşlar çökelekleri bez torbalara doldurarak aylarca mağaralarda muhafaza ediliyor.

Her yıl binlerce kilo çökelek doğal mağaralarda 4-5 ay bekletildikten sonra, hem kendi ihtiyaçları hem de il dışındaki akrabalarının ihtiyacında kullanılıyor. Çökelekler Ekim ayında mağaralardan çıkarılarak kullanılıyor. Doğal mağaraların bulunduğu yaylanın bazı bölgelerinde yaz kış sürekli kar bulunduğu biliniyor.