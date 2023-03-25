Çöken 4 katlı ağır hasarlı binada arama kurtarma çalışmaları başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina ağır hasar almış ve ikamette bulunan kişiler tahliye edilmişti. Yaklaşık birkaç gündür süren yağışlı havayla birlikte 4 katlı bina akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine çok sayıda AFAD ekipleri, jandarma arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, UMKE, polis ekipleri ve jandarma komando timleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından binada canlı olma ihtimaline karşı arama ve tarama çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri çöken binanın enkazına girdi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelere göre binanın çökme esnasında olay yerinde ve çevresinde kimsenin olmadığı her ihtimale karşı çalışma ve incelemelerin devam ettiği belirtildi. Olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.