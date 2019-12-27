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Çöken 4 katlı binanın enkazı kaldırılıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde önceki gün yağmura dayanamayarak çöken 4 katlı binanın enkazı kaldırılıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde önceki gün yağmura dayanamayarak çöken 4 katlı binanın enkazı kaldırılıyor.


Geçtiğimiz aylarda Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan Ahmet Tileklioğlu'na ait 4 katlı binanın bulunduğu zeminde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmış ve binanın yıkılması planlanmıştı. Binayı yıkacak olan yüklenici firma hazırlıklarını yaptığı esnada yağmura dayanamayan 4 katlı bina önceki gün çöktü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken alınan güvenlik önlemlerinin ardından yüklenici firma tarafından binanın enkazı kaldırılmaya başlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.

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