Adıyaman'ın Besni ilçesinde önceki gün yağmura dayanamayarak çöken 4 katlı binanın enkazı kaldırılıyor.

Geçtiğimiz aylarda Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan Ahmet Tileklioğlu'na ait 4 katlı binanın bulunduğu zeminde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmış ve binanın yıkılması planlanmıştı. Binayı yıkacak olan yüklenici firma hazırlıklarını yaptığı esnada yağmura dayanamayan 4 katlı bina önceki gün çöktü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken alınan güvenlik önlemlerinin ardından yüklenici firma tarafından binanın enkazı kaldırılmaya başlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.