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‘Çölyak Farkındalık' semineri düzenlendi

Dünya Çölyak Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından ‘Çölyak Farkındalık’ semineri düzenlendi.

Dünya Çölyak Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından ‘Çölyak Farkındalık' semineri düzenlendi.


Diyetisyen Mikail Çayır'ın konuşmacı olarak katıldığı seminer Gündüzlü Aktif Yaşlanma Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Çölyak hastalığı ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Mikail Çayır'ın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür vekili Abdurrahman Bilgiç, bu tür bilgilendirme toplantılarının önemli olduğuna dikkat çekti.

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