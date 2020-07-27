İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çöp toplama alanında yangın

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinde çöp toplama sahasında çıkan yangın yoğun dumana neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinde çöp toplama sahasında çıkan yangın yoğun dumana neden oldu.


Musa Peygamber ziyareti civarındaki çöp toplama sahasında nedeni henüz öğrenilmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangından yükselen alevler ve dumanlara 2 itfaiye aracı ve iş makineleri müdahale etti. Yangın dumanı ilçe merkezine kadar ilerledi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın alanında bulunan bazı makinelerin kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.