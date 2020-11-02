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Çöp toplama kamyonu balkona çarptı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çöp toplama kamyonunun bir ikametin balkonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çöp toplama kamyonunun bir ikametin balkonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Fırat Mahallesi'nde çöp toplayan Mahmut Ç. idaresindeki çöp kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ikametin balkonuna çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Mahmut Ç. ve kamyonda bulunan Ramazan A. ile Ramazan G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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