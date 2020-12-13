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Çöpte çıkan yangın otomobile sıçramadan söndürüldü

Adıyaman’da, bir çöp konteynırında çıkan yangın, yan tarafında bulunan otomobile sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da, bir çöp konteynırında çıkan yangın, yan tarafında bulunan otomobile sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir çöp konteynırında yangın meydana geldi. İçerisi alev alan konteynır yanındaki otomobile alevlerin sıçraya bileceğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın otomobile sıçramadan söndürüldü.

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