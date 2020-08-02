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Covid-19 kurbanlık satışlarını etkiledi

Korona virüs (Covid-19) bu yılki Kurban Bayramını da etkiledi.

Kurbanlık satışlarında ciddi oranda düşüş yaşandı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi kurban satışları da etkiledi. Tüm sektörleri derinden etkileyen Covid-19 salgını, İslam aleminin kutladığı Kurban Bayramını da etkiledi.


Satıcılar, korona virüsün bulaşma riski karşısında vatandaşların kurban almadığını, bazı vatandaşların ise vekalet ile kurban kestiğini dile getirdi.


Bayramın 3. gününde Adıyaman'daki kurban pazarında satıcılar ellerinde kalan kurbanlıkları satabilmenin umuduyla bekledi. Satıcılar, Covid-19 nedeniyle vatandaşların kurban kesmeye korktuğunu aktardı.

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