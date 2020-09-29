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Covid-19 veya temaslı sağlık çalışanları rapora ihtiyaç duymayacak

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sağlık kurumlarında görevli kişilerden Covid-19 hastalığı tespit edilen veya temaslı kişilerden hekim raporu istenmeyecek.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, “Sağlık kurumlarında Covid-19 hastalığı tespit edilen veya filyasyon ekiplerince Covid-19 temaslısı olarak belirlenerek hakkında izolasyon/karantina tedbiri kararı alınan kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının, hekim raporuna ihtiyaç olmaksızın, 14 gün süre ile idari izinli sayılmalarına” karar verdi.


Kurul ayrıca, “Covid-19 hastası ya da temaslısı olan kişiler, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldığında, izolasyon süresince riskli olarak görülmektedir. Bu sebeple, kişilerin Covid-19 hastası yada temaslısı olup olmadığının tespiti için herhangi bir belge istenilmemesine; idari izin talebinde/gerekliliğinde kişinin risk, dolayısıyla izolasyon durumunun ve süresinin, kişinin kurumu tarafından düzenli olarak HES kodu sorgulanarak tespit, kontrol ve denetimine” şeklinde karar aldı.

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