Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da kalıcı konutların temelini attı

Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem konutlarını verilen desteklerde göz önüne alınırsa vatandaşımıza hibe seviyesinde veriyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde en ciddi hasarı alan illerden olan Adıyaman'da 4 bin 431 kalıcı deprem konutu için temel atma töreni düzenlendi. Demokrasi Meydanı'ndaki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öncelikle bugün 5. gününe ulaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binden fazla insanımızın acısı hala tazedir. Adıyaman ile birlikte bazı illerimizi depremle birlikte bir de sel felaketi izledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ansızın hayatımızdan kopup giden sevdiklerimizin hatıraları yüreklerimizde hep yaşayacak. Depremin milyonlarca insanımızın yüreğinde yaptığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Bey ilk günden beri burada koordinasyonu yürütüyor. AFAD'dan karayollarımıza, güvenlik güçlerimizden sağlıkçılarımıza kadar belediye başkanlarımız hep birlikte Adıyaman'da koordinasyon içerisinde görev aldılar ve burada çalışıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarımızın gayretlerini yakinen takip ediyorum. Hepsinden Allah razı olasın. İlk günlerde önceliğimiz olan arama kurtarma yerini zamanla enkaz kaldırma faaliyetleri aldı. Bir yandan geçici barınma alanlarını kuruyor, diğer yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Acil ihtiyaçları karşılamak için çadırdan konteynere kadar tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Adıyaman başta olmak üzere depremde hasar alan şehirlerimizin tamamında kurulumu hızla süren konteyner evlerin sayısını kısa sürede 100 bine çıkaracağız. Ayrıca diğer barınma alternatiflerini de hızla devreye alıyoruz. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı” dedi.

“İlk bir yıl içerisinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu depremde Adıyaman'da yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinin tamamında bu sayı 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor. Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içerisinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz yaklaşık 50 bin köy evi ise, 23 bin 640'ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her kardeşimizi yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları güvenli hale getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de 4 bin 431'i Adıyaman'da olmak üzere 22 bin 467 kalıcı deprem konutumuzun daha temelini atıyoruz. Böylece yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı. Bu arada 500 bin konut ve 1 milyon alt yapılı arsa projemizin deprem şehirlerimize isabet eden bölümleriyle ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Adıyaman'da İlk Evim için 2 bin 650 konutun, İlk Arsam için de 6 bin 250 arsanın hak sahiplerini kura çekilişleriyle belirledik. Deprem gününden beri vatandaşlarımıza çeşitli kalemlerde yaptığımız ödemelerle destek oluyoruz. Her depremzede aileye 10'ar bin lira ödeme yaptık. Yakınları vefat edenlere acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Taşınma desteği olarak kiracı ev sahibi ayırımı yapmadan 15 bin lira ödüyoruz. Kira desteği olarakta aylık 3 bin ila 5 bin lira olarak ödeme yapıyoruz. Üretimi desteklemek, çarkları yeniden döndürmek için sanayicilerimize, esnaflarımıza sunduğumuz ilave imkanlar var. Mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yapılan yardımlar göz önüne alındığında vatandaşlara konutları hibe seviyesinde veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diğer afetlerde konutları yarı fiyatı bedelle 2 yıl ödemesiz 20 yıl vade ile verdik. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz 2+1 evlerin aylık ödemesi 510 liradan, 3+1 evlerin ödemesi ise 730 liradan başlıyor. Toplam borçta 214 bin liraya ancak çıkıyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. Vade süresi olan 20 yılın sonunda aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Verilen destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bunlar bol keseden atıyor, gelirsem ‘Her şey bedava olacak' diyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birilerinin milletin ne yaşadığından devletin ne yaptığından ve insanımıza hangi imkanı sunduğundan habersiz oldukları anlaşılıyor. Bunlar her hususta olduğu gibi yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı. Yalan yanlış haberlerle 'Biz geleceğiz, her şey bedava olacak.' 11 tane büyükşehir belediyen var. Senin bu belediyelerin acaba Adıyaman'a ulaştılar mı. Ama AK Partili belediyeler buradalar. Yıllardır afet bölgesinde çalışan bakanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletime havale ediyorum. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mısınız. Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. Kalıcı konutların inşasını inanılması zor bir hızla başlatıyoruz. Bir yıl içerisinde 319 bin konutu ve köy evini alt yapısı, kamu binaları, sosyal tesisleri, ticari alanlarıyla birlikte teslim etmekte kararlıyız. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim birikimimiz, azmimiz, tecrübelerimiz ve kararlılığımızla mümkündür. Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını tuttuk. Allah'ın izniyle deprem bölgelerine de verdiğimiz sözümüzü de Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Afet yaralarını sarmadan biz rahat, huzur bulmayacağız. Adıyaman'ın önünde yaptığımız atılımlarla diğer şehirlerle birlikte yepyeni bir dönem açılmıştı. Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman'ın canını yakmış olabilir. Ama bu şehrin geleceğini ve umutlarını yıkmaya ne 7.7 ne de 7.6 büyüklüğündeki sarsıntı yetmez” diye konuştu.

“Bay Kemal terörün parlamentodaki uzantılarıyla kol kola seçime giriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nice sınamalara maruz kaldık. Terörle mücadeleyi başardık mı, şu anda teröristler var mı, şu anda PKK nerede. Evelallah bu iktidar bu terör örgütlerini gömdü ve gömmeye devam edecek. Ama şu anda Bay Kemal PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola dolaşıyor mu. Onlarla beraber bu seçime hazırlanıyor mu. Bunlara cevabı en güzel şekilde sandıkta vereceğiz” diye konuştu.

Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.