Cumhuriyet Başsavcısı Çevik'ten Rektör Turgut'a hayırlı olsun

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Turgut'a yeni görevinde başarılar dileyen Başsavcı Çevik, Türkiye'nin önemli yükseköğrenim kurumlarından biri olan Adıyaman Üniversitesi'nin gelişimine katkı sağlamak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çevik, “Adıyaman Üniversitesi rektörlük görevine tayin olan Prof. Dr. Mehmet Turgut'a başarılar diliyoruz. Gerek ilimiz gerekse de üniversitemiz adına önemli projelere imza atarak eğitim çıtasını yukarlara taşıyacağını ümit ediyoruz” dedi.

Rektör Turgut ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Adıyaman Cumhuriyet Başsavcımız Bozan Çevik'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel proje ve çalışmalara imza atarak ilimizin kalkınmasına katkı sunacağız” diye konuştu.

Temenni ve görüş alışverişinin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, Adıyaman Üniversitesi Onur Defterini imzaladı.