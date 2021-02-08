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Dağcılar Nemrut Dağı zirvesine çıktı

Adıyaman’dan bir grup dağcı ‘kış turizmine’ dikkat çekmek için Nemrut Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Adıyaman'dan bir grup dağcı ‘kış turizmine' dikkat çekmek için Nemrut Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar şiddetli rüzgar nedeniyle zirvede duramadı.


Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, Acil Yardım Doğa Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve dağcı Cengil Aslan, geleneksel Nemrut Dağı tırmanışının 10.'sunu gerçekleştirdi.


Her yıl Nemrut Dağı'na tırmanış geçekleştiren dağcılar geçtiğimiz yıl tipi nedeniyle zirveye çıkamamıştı. Bu yıl 8 saatlik yürüyüşün ardından Nemrut Dağı'na ulaşan dağcılar, kar altında kalan heykelleri görüntüledi.


2 bin 206 metre yükseklikte bulunan devası heykellerin büyük bir bölümünün kar altında olduğu görüldü. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 4-5 metreyi bulduğu belirtildi. Saatler süren yürüyüşün sonunda zirveye çıkmayı başarabilen dağcılar, şiddetli rüzgar nedeniyle zirvede fazla duramadı. Yaklaşık yarım saat sonra dağcılar zirveden indi.


Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, bu yıl 10.'sunu gerçekleştirdikleri Nemrut Dağı tırmanışının 8 saat sürdüğünü belirti. Küçükkelepçe, "Her yıl yaptığımız aktivite programını geleneksel hale getirerek, bu yıl 10.'sunu gerçekleştiriyoruz. Arsemia bölgesinden sabahın erken saatleri itibariyle başladık. Yaklaşık 8 saat sonra zirveye ulaştık. Şiddetli rüzgar ve zorlu hava koşulu var. Zirveye geldik ve bir an önce aşağı inmek istiyoruz. Çünkü rüzgar tehlikeli olmaya başladı. Nemrut Dağı'nda kış turizminin gelişmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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