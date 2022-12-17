Dağtekin: "2023'ün zaferini milletimizle ilmek ilmek işliyoruz"

Aylık olağan toplantıda geçtiğimiz ay ilçelerde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Aralık ve Ocak ayında da yapılacak olan saha çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, hem teşkilat çalışmaları hem de Adıyaman'a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Dağtekin, “Biz birlik ve beraberlik içerisinde sahayı hiçbir zaman boş bırakmadık. Tüm hemşehrilerimizin hanelerine ziyaret ederek onlarında dertleriyle hemhal olma sorunları çözme gayretindeyiz. lçe teşkilatlarımızda da bu faaliyetlerimiz eksiksiz devam ediyor. Yaz dönemi boyunca köy gezilerimiz vardı. Hamdolsun hemen emen tüm köylerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Şimdi de tüm birimlerimiz faaliyetlerini başkanları toplantıları, sandık başkanları toplantıları ve üye ziyaretleri ile devam ettiriyorlar. Ben tüm basın mensuplarımızın huzurunda tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Adıyaman'ımıza hizmet noktasında da hiç boş durmuyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde art arda bakanlarımız şehrimizi ziyaret etmişlerdi. Gelen her bakanımızda yeni bir yatırımın müjdesini verdiler. Örneğin Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in ziyaretinde 357 milyonluk yatırıma ek olarak Adıyaman'a 1 milyar 20 milyonluk ilave yatırım yapma kararı alındı. Milli Eğitim alanında yapılan istatistiklere baktığımız zaman AK Parti'nin Adıyaman'ımıza yaptığı yatırımlar devrim niteliğindedir. Adıyaman'da güncel fiyatlarla eğitim için ayrılan ödenek, 5.788.926.120 TL'dir Eski hastanemiz halen hafızalarımızda acı hatırlarla doludur. Hastalarımızı tedavi edecek uzman doktor bulamıyorduk. Basit bir tedavi için bile hastalarımız Gaziantep, Malatya, Adana'ya gönderiliyordu. O yolların çilesini herkes biliyor. Ama bugün sağlıkta çağ atladık. 5. Yıldızlı Otel Konforunda, tam donanımlı hastanelerimizden milletimiz istifade ediyor. Sağlık Bakanımız Fahretin Koca'nın Adıyaman ziyaretiyle eski devlet hastanesinin bulunduğu yere 150 yataklı devlet hastanesinin sözünü verdi ve geçtiğimiz günlerde de temelini attık. Ayrıca yapımı tüm hızıyla devam eden 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ise 2023'te tamamlanması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın Adıyaman ziyaretinde ise yılların sorunu olan Narince-Gerger arası yolun temelini atarak çalışmalara başlandı. Tabi bu ziyarette Adıyaman-Çelikhan arası yolu da gündemimize almıştık. İnşallah bununla ilgili de adımlar atacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ziyaretinde ise Ayakkabı Kent projesine 30 Milyon TL'lik katkı sağlanmasının yanı sıra ilçelerimizde faaliyete geçen veya yapımı devam eden Tekstil Kent projeleri ile Adıyaman istihdamına ciddi katkılar sağlayacaktır. Örneğin Ayakkabı Kent'te ilk etapta 500 Besni Tektstil Kent'te ise 800 kişi istihdam edilecek” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen ve muhalefetin tepkilerine neden olan hapis cezasıyla ilgili de konuşan Dağtekin, “Türkiye'nin belki de en başarısız belediye başkanı bugün acaba nasıl gündeme gelirim diye çırpınıyor. Ülke olarak bu yaşananları ibretle izliyoruz. Malumunuz olduğu üzere 6'lı masa dedikleri o masada birçok siyasi mühendislik faaliyetleri söz konusu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; Bu mevzuda siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez. Bazı çevreler bu olay üzerinden İmamoğlu rüzgârı estirmek istiyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İBB Başkanlığı dönemi ile İmamoğlu'nun süreci arasında benzerlik kurmaya çalışıyorlar. Fakat unuttukları detay şu: Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a hizmet ederken şiir okuduğu için mahkûm oldu, Ekrem İmamoğlu ise hiçbir şey yapmazken hâkimlere hakaret ettiği için ceza aldı. Ancak bu ceza nihai karar değil. Bunun birçok aşaması var. Öncelikle istinaf yolu açık bir dava. Yani İmamoğlu'nun önünde hiçbir siyasi engel yok. AK Parti olarak hiçbir zaman bu algıların peşinde olmayacağız. Bizim önümüzde 2023 hedefi var. İnşallah 2023'ün zaferini teşkilatlarımızla ve milletimizle ilmek ilmek işleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.