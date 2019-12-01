Dağtekin, Adıyaman'ın il oluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın il oluşunun 65. Yılını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Dağtekin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın bundan 65 yıl önce, 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak Türkiye Mülki İdare kademesinde yerini aldığını söyleyerek, “Adıyaman son 17 yılda sosyal, kültürel ve ekonomik olarak büyük değişimler gösterdi” dedi

Başkan Dağtekin, “Malumunuz olduğu üzere Adıyaman'ımız bundan 65 yıl önce, yani 1 Aralık 1954 yılında 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak il haline gelmiştir. Ancak 2002 yılı öncesine kadar halk arasında sürekli koca bir köy olarak nitelendirilen Adıyaman'ımız, AK Parti iktidarından sonra adeta kabuğunu kırdı. Her biri birbirinden özel ve ilimizin önemli sorunlarının çözülmesine katkı sağlayan projelerle Adıyamanlı hemşehrilerimize güzel hizmetler sunduk. 17 yıllık iktidarımız boyunca sayısız projelerle büyük bir değişim ve dönüşümü sağlayan Adıyaman'ımıza eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, dar gelirli ailelerimize yönelik yapılan konutlardan kamu binalarımızın yenilenmesine kadar birçok devlet yatırımlarıyla ilimiz en parlak dönemlerini yaşamıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şehrimizde gerçekleştirdiğimiz büyük projeler ve hizmetlerle Adıyamanlı kardeşlerimizin takdirini kazandık. Her zaman ve her seçimde bize büyük bir teveccüh gösteren hemşehrilerimize hizmet yolunda ne yapsak azdır. Adıyaman sevdasıyla çıktığımız bu yolda kesintisiz hizmet dönemini sürdürmek ve istikrarın devamı için başta Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere tüm milletvekillerimizle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak, ilimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, eğitimdeki yatırımların devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel önceliğimizdir. İlimizin sahip olduğu mümtaz değerleri yeni fırsatlar anlayışıyla gündeme getirerek, Adıyaman'ımızı tüm dünyaya tanıtmak için imkan oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle, 1 Aralık 1954'te alınan kararın bugün halen bizlere yaşattığı heyecan ve mutlulukla Adıyaman'ımızın il olmasına ve gelişip büyümesine katkı sunan tüm memleket sevdalılarına bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyor; bu topraklar için canla başla çalışan kadirşinas, vatansever hemşehrilerimizi de saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.