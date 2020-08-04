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Dağtekin, Belediye Başkanı Kılınç ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Dağtekin, Başkan Kılınç'a ve ekibine gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür etti.


Belediye Başkanı Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “El birliğiyle Adıyaman'a hak ettiği hizmetleri kazandıracağız inşallah” diye konuştu.

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