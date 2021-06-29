Dağtekin, OSB'de incelemelerde bulundu

Mehmet Dağtekin beraberinde İl Başkan Yardımcısı Şerif Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Güleş, Merkez ilçe Başkan Yardımcısı Ömer Dicle ile birlikte Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

OSB'deki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Dağtekin hedeflerinin, 2. organize sanayi bölgesini de hayata geçirerek daha fazla yatırımcı çekmek olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarının 2002'den bu yanda yerli üretimi desteklemek için AR-GE'ye çok ciddi destekler sağladığını ifade eden Başkan Dağtekin, “Bugün Adıyaman'ımıza üretim ve istihdam sağlayarak katkıda bulunan değerli sanayicilerimizi ziyaret etmek istedik. Organize sanayi bölgemizdeki işletmelerin yaptıkları yatırım ve üretimler ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sunmaktadır. Gezdiğimiz fabrikalarda işletme sahiplerinin AR-GE'ye önem vermeleri ve Adıyaman sanayisinde AR-GE'nin gelişiyor olması bizleri oldukça mutlu etti. AR-GE ile birlikte bu üretimler sayesinde birçok firmamızın inovasyon kabiliyeti de gelişmiş olacak. Üretken sanayicilerimizle Adıyaman'ın yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Hamdolsun hem nitelikli iş gücü olarak hem de kalifiye eleman noktasında Adıyaman çok iyi bir konumda. Sektörel çeşitliliğinin artmasına da önem veriyoruz. Bilhassa katma değerli üretimle Adıyaman'ı kalkındırma hamlemizde önemli işler başaracağız. Zira üretkenliğimizi, teknolojik ilerlememizi ve inovasyon becerilerimizi hedeflerimizle uyumlu şekilde yukarı taşımanın derdindeyiz. Yatırım açısından Adıyaman'ın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise yatırım yapmak isten müteşebbislerimizin 6. Bölge Teşviklerinden faydalanacak olması. İnanıyorum ki bu teşviklerle birlikte kalkınmada büyük hamleler yapacağız. İnşallah bundan sonra diğer yatırımcılarımızı da sık sık ziyaret ederek, istişarelerimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.